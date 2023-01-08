ВСУ отбили все атаки, а враг понес серьезные потери – Генштаб

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах 16 населенных пунктов. Среди них – Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Раздолевка, Соледар, Бахмут, Железное, Первомайское, Водяное и Победа на Донетчине.

Об этом сообщили в Генштабе.

Понеся большие потери, враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском – оккупанты обороняются.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях обстрелам подверглись районы населенных пунктов Старица и Двухлетняя Харьковской области. Также враг применил ударный БпЛа у Александровки.

На Купянском и Лиманском направлениях из артиллерии обстреляны районы Ивановки, Стельмаховки, Мясожаровки, Площанки, Макеевки, Невского, Червонопоповки и Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении под вражеское огневое поражение попали Берестово, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневому воздействию подверглись Большая Новоселка, Золотая Нива и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Антоновки, Волшебного, Дорожнянки, Инженерного, Белогорья, Алексеевки, Малых Щербаков, Степного и Каменского Запорожской области.

Противник продолжает нести потери. Так, 5 января из Ростова-на-Дону в Кемеровскую область прибыл поезд с заполненными мертвыми россиянами рефрижераторами. Трупы должны разгрузить в местные морги.

На временно занятых территориях, в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Заводовка и Маринское Херсонской области, оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов, транслируется только российское телевидение.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла удары по 21 району сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Были сбиты 3 разведывательных БпЛА оккупантов типа “Орлан-10”.

Напомним, что в ночь на 8 января 2023 года в Херсоне прозвучали взрывы.

Враг не прекращает террор: в Харьковской области после российского обстрела умер 50-летний мужчина.

К тому же в Запорожье во время путинского "перемирия" раздались взрывы.

Оккупанты "сдаются" в плен, а затем обстреливают ВСУ - Сергей Гайдай