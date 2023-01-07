В Польше украинцы попали в ДТП: подробности

Виновнику аварии грозит до 5 лет лишения свободы.

В городе Вильчиц в Нижней Силезии в Польше украинцы попали в ДТП.

Об этом сообщила польская полиция.

В ДТП попали два автомобиля Peugeot и Volkswagen. В Peugeot находились два украинца — 23-летний и 32-летний мужчина.

По данным следствия, украинцы были нетрезвы. Пока неизвестно, кто был за рулем.

Один из мужчин признался в ДТП. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, вблизи города Билгорай Люблинского воеводства Польши 4 января нашли мертвыми 37-летнего отца и его 3-летнюю дочь.

Также в Познани в Польше судят 52-летнюю Светлану П., которой инкриминируют пытки пятерых детей. Ее обвинили в том, что она пытала малышей и продавала детей педофилам.

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