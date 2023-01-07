У Польщі українці потрапили у ДТП: подробиці

Винуватцеві аварії загрожує до 5 років позбавлення волі.

У місті Вільчиць у Нижній Сілезії, що в Польщі, українці потрапили у ДТП.

Про це повідомила польська поліція.

У ДТП потрапили два автомобілі Peugeot та Volkswagen. В Peugeot перебували два українці - 23-річний та 32-річний чоловіки.

За даними слідства, українці були нетверезі. Наразі невідомо, хто був за кермом.

Один із чоловіків зізнався у вчиненні ДТП. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, поблизу міста Білгорай Люблінського воєводства Польщі 4 січня знайшли мертвими 37-річного батька та його 3-річну доньку.

Також у Познані, що в Польщі, судять 52-річну Світлану П., якій інкримінують катування п'ятьох дітей. Її звинуватили в тому, що вона катувала малечу і продавала дітей педофілам.

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