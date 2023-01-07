В Ірані за участь у протестах стратили чемпіона з карате та дитячого тренера

Минулого місяця батьки одного із страчених опублікували в соцмережах відео, в якому благали владу пощадити його.

Вранці в суботу, 7 січня, в Ірані стратили ще двох учасників протестів, які охопили країну після смерті 22-річної Махси Аміні після її затримання так званою "поліцією моралі". 21-річний Мохаммад Мехді Карамі та 20-річний Сейєд Мохаммад Хоссейні були повішені.



Про це повідомляє CNN з посиланням на іранське видання Fars News.

Обох засуджених до страти звинуватили в тому, що під час протестів проти режиму минулого року, вони начебто убили члена іранської “народної міліції”, воєнізованого формування "Басідж".

Карамі був засуджений 5 грудня, менш ніж через тиждень після початку суду. Його сім'я стверджує, що його катували у в'язниці та відмовили в доступі до адвоката. Через відсутність захисника він оголосив минулої середи сухе голодування. Перед стратою Карамі не дали можливості поспілкуватися з родиною.

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21-річний Карамі був чемпіоном країни з карате та входив до молодіжної збірної Ірану.

Минулого місяця батьки Карамі опублікували в соцмережах відео, в якому благали помилувати його. Його батько сказав: “Мій син є одним із чемпіонів Ірану з карате, має кілька національних титулів і був четвертим у рейтингу членом національної збірної Ірану... Я прошу вас, будь ласка, скасуйте наказ про страту”.

Executed Mohammad Mehdi Karami's parents pleaded to the Iranian judiciary to spare their sons's life. Tonight they were camping outside of the Rajai Shahr prison in Karaj to see him. The guards dismissed the information about his execution as false rumours & asked them to go home pic.twitter.com/buiUUZ3QXl — Rezan (@RezanLabady) January 7, 2023

20-річний Сейєд Мохаммад Хоссейні на волонтерських засадах працював дитячим тренером. Він був сиротою. Втративши обох батьків, Хоссейні щочетверга провідував їхні могили. Дорогою на кладовище його заарештували. До смертної кари його було засуджено на тому ж слуханні, що й Карамі.

Загальна кількість страчених в Ірані у зв’язку з протестами досягла 4 осіб.

Відповідно до заяв офіційних осіб Ірану та іранських ЗМІ, протягом останніх місяців ще 41 протестувальник отримав смертний вирок, але ця цифра може бути набагато більшою.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) і Європейський Союз (ЄС) закликали Іран припинити всі страти після повідомлення про повішення ще двох людей.

Нагадаємо, 8 грудня в Ірані стратили першого учасника протестів Мохсена Шекарі, якого теж звинуватили в нападі на члена проурядового воєнізованого угруповання "Басідж". 12 грудня відбулася друга страта.

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