В Ірані стратили першого протестувальника: поранив офіцера

В Ірані стратили чоловіка за поранення офіцера воєнізованого формування.
В Ірані повісили першого протестувальника, який брав участь у масових протестах.
Про це повідомляє CNN.
В Ірані стратили чоловіка за поранення офіцера воєнізованого формування у протесті, який охопив країну з вересня.
Повідомляється, що його засудили за "ведення війни проти Бога" за те, що він завдав ножового поранення члену воєнізованого формування Басідж під час протесту в Тегерані 23 вересня.
Шекарі був засуджений до смертної кари 23 жовтня та страчений через повішення сьогодні, 8 грудня. Це перша страта, пов’язана з протестами, про яку публічно повідомили державні ЗМІ.
Кілька іранців були засуджені до страти під час загальнонаціональних протестів, які були спровоковані смертю 22-річної Махси Аміні після того, як її затримала поліція моралі штату за нібито неправильне носіння хіджабу.
Її смерть схвилювала Ісламську Республіку.
За даними Amnesty International, станом на листопад влада Ірану вимагає смертної кари щонайменше для 21 людини у зв'язку з протестами.
В Ірані тривають масштабні протести. Аби придушити повстанців влада кинула на них елітне іранське воєнно-політичне формування.
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