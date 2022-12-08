В Иране казнили первого протестующего: ранил офицера

В Иране повесили первого протестующего, участвовавшего в массовых протестах.

Об этом сообщает CNN.

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В Иране казнили мужчину за ранение офицера военизированного формирования в протесте, охватившем страну с сентября.

Сообщается, что его осудили за "ведение войны против Бога" за то, что он нанес ножевое ранение члену военизированного формирования Басидж во время протеста в Тегеране 23 сентября.

Шекари был приговорен к смертной казни 23 октября и казнен из-за повешения сегодня, 8 декабря. Это первая казнь, связанная с протестами, о которой публично сообщили государственные СМИ.

Несколько иранцев были приговорены к смертной казни во время общенациональных протестов, спровоцированных смертью 22-летней Махсы Амини после того, как ее задержала полиция морали штата за якобы неправильное ношение хиджаба.

Ее смерть взволновала Исламскую Республику.

По данным Amnesty International, по состоянию на ноябрь власти Ирана требуют смертной казни по меньшей мере для 21 человека в связи с протестами.

В Иране продолжаются масштабные протесты. Чтобы подавить повстанцев, власти бросили на них элитное иранское военно-политическое формирование.

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