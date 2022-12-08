Полякам рассылают вызовы на военные учения: что произошло

Мужчина, получивший вызов, отмечает, что он обычный гражданский и его единственной связью с армией была военная комиссия.

В Польше мужчинам стали рассылать вызовы на военные учения в 2023 году. История одного такого вызова получила широкую огласку в польских СМИ.

Об этом пишет Wiadomosci, ссылаясь на историю одного из поляков.

Житель города Серадз утверждает, что получил повестку из военкомата, где ему сообщили, он должен пройти военные учения, которые начнутся 27 марта 2023 года. Они продлятся 33 дня.

Поляк удивлен ситуацией и говорит, что он гражданский и никогда раньше не был связан с армией и не хотел там служить, а единственный раз проходил военную комиссию в 18 лет.

"Обьяснений на месте было немного, основное объяснение было в том, что назначения возможны благодаря новому закону о защите Родины, они обязательны и от них может освободить только категория D/E или другие медицинские противопоказания. Мне также сообщили, что учения заканчиваются военной присягой", – утверждает он.

В центральном военном призывном пункте прокомментировали эту ситуацию и сказали, что описанный случай мужчины отвечает проекту Постановления Совета Министров по определению численности лиц, которые в 2023 году могут проходить военную службу в запасе в рамках проведения учений. Там говорят, что количество вызванных на обучение по сравнению с 2022 годом не изменилось.

"Этот случай соответствует Закону о защите родины. Каждый мужчина после прохождения военной квалификации идет в пассивный резерв. Звонок в военкомат – это уточнение данных. Потом только второй этап – решение о назначении", – пояснила спикер подполковника Юстина Балик и добавила, — "Для таких людей, как вышеупомянутый господин из Серадза, будет организовано базовое обучение, которое завершится присягой, а по окончании обучения будет назначена мобилизационная задача".

В коммюнике уточнили, что на военные учения призываются лица из пассивного резерва, которые "имеют урегулированное отношение к военной службе, не проходят никакого другого вида военной службы и не достигли 55 лет". Военные объяснили, что, назначая этих людей на обучение, "мы выходим на потенциал людей, у которых есть желаемая, полезная квалификация для нужд Войска Польского и они не проходили военную подготовку".

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Отмечается, что в 2023 году вызовы на военные учения будут в основном касаться лиц, командированных по мобилизационным задачам.

Там также объяснили, что военные учения могут быть: однодневными, краткосрочными – продолжительностью непрерывно до 30 суток; долгосрочными – длительностью непрерывно до 90 суток; ротационными – общей продолжительностью до 30 суток и проведенными с перерывами.

Ранее стало известно, что в Польше проверяют бомбоубежища и работают над созданием специального приложения, где при необходимости можно будет найти ближайшее безопасное место. В Польше говорят, что следует быть готовыми к разным сценариям.

Между тем в Минобороны Польши назвали крайне высокой вероятность войны при своем участии. Глава Минобороны подчеркнул, что внешняя и оборонная политика Польши должна быть направлена на укрепление отношений с единомышленниками во всем мире.

В свою очередь глава МВД и администрации, координатор спецслужб Польши Мариуш Каминский предупреждал, что "Россия и Беларусь могут разморозить гибридную войну с Польшей".

7 декабря российский диктатор Путин выдал новое заявление о Польше. Ему померещилась "польская агрессия" относительно запада Украины, он предложил нашему государству, чтобы "Россия стала гарантом безопасности".

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