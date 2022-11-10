В Польше взялись проверять бомбоубежища: что известно

В Польше говорят, что стоит быть готовыми к разным сценариям.

В Польше уже несколько недель проверяют бомбоубежища и работают над созданием специального приложения, где при необходимости можно будет найти ближайшее безопасное место.

Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел и администрации Польши, пишет The Warsaw.

Отмечается, что в Польше более 60 тысяч бомбоубежищ, но преимущественно это не специально обустроенные подземные сооружения, а места, которые могут выполнять эту функцию. К примеру, подземные парковки.

После проверки надежности таких мест помещения планируется переоборудовать и запустить приложение, которое поможет сориентироваться в случае чрезвычайной ситуации.

Ожидается, что новое приложение будет работать после включения функции GPS. Благодаря ему жителей Польши будут также информировать о потенциальных угрозах. Впрочем, власти там убеждают, что речь идет о сценариях, которые не должны случиться, но к которым нужно быть готовым.

Напомним, главе Комитета госбезопасности РБ Ивану Тертелю привиделось введение Польшей военных контингентов НАТО на территорию Беларуси. По его словам, якобы воздушно-десантная дивизия США, которая вроде бы "готовится" вторгаться, уже прибыла в Польшу.

Между тем, 2 ноября Польша начала строить временное ограждение на границе с Калининградской областью Российской Федерации. Забор будет состоять из трех рядов колючей проволоки. Он будет оснащен системой периметрии, то есть приборами, позволяющими вести электронный надзор. Аналогичный забор находится на границе с Беларусью.

6 ноября в Польше стартовали военные учения стран "Вышеградской четверки" (группировка четырех центральноевропейских стран: Польши, Чехии, Венгрии и Словакии). Также участниками учений стали США и Великобритания.

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