У Польщі взялися перевіряти бомбосховища: що відомо

У Польщі кажуть, що варто бути готовими до різних сценаріїв.

У Польщі вже кілька тижнів перевіряють бомбосховища і працюють над створенням спеціального застосунку, де за потреби можна буде знайти найближче безпечне місце.

Про це інформують у Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації Польщі, пише The Warsaw.

Зазначається, що в Польщі є понад 60 тисяч бомбосховищ, але переважно це не спеціально облаштовані підземні споруди, а місця, які можуть виконувати цю функцію. Наприклад, підземні паркування.

Після перевірки надійності таких місць приміщення планують переобладнати і запустити застосунок, який допоможе зорієнтуватися в разі надзвичайної ситуації.

Очікується, що новий застосунок буде працювати після увімкнення функції GPS. Завдяки йому жителів Польщі також інформуватимуть про потенційні загрози. Втім, тамтешня влада переконує, що йдеться про сценарії, які не повинні відбутися, але до яких потрібно бути готовими.

Нагадаємо, голові Комітету держбезпеки РБ Івану Тертелю примарилося введення Польщею військових контингентів НАТО на територію Білорусі. За його словами, буцімто повітряно-десантна дивізія США, яка начебто "готується" вторгатися, уже прибула до Польщі.

Тим часом, 2 листопада Польща почала будувати тимчасову огорожу на кордоні з Калінінградською областю Російської Федерації. Огорожа буде складатися з трьох рядів колючого дроту. Вона буде оснащена системою периметрії, тобто приладами, які дозволять вести електронний нагляд. Аналогічний паркан є на кордоні з Білоруссю.

6 листопада у Польщі стартували військові навчання країн "Вишеградської четвірки" (угрупування чотирьох центральноєвропейських країн: Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини). Також учасниками навчань стали США та Велика Британія.

Читайте також: