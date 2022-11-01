Білорусь готується до "нападу" Польщі

У Білорусі заявляють, що повітряно-десантна дивізія США, яка начебто "готується" вторгатися, уже прибула до Польщі.

Білорусі примарилися плани щодо можливого введення Польщею військових контингентів НАТО на її територію.

Про це заявив голова Комітету держбезпеки РБ Іван Тертель, пише Белта.

За його словами, 101-ша повітряно-десантна дивізія США, яка начебто "готується" вторгатися до Білорусі, уже прибула до Польщі.

"Є конкретні плани входження на нашу територію військових контингентів, зокрема з території Польщі. Відома 101-ша повітряно-десантна дивізія США, яка частково вже базується на території сусідньої з нами держави", - сказав він.

Наступ з боку Білорусі

За даними британської розвідки, Російська Федерація перекинула на територію Білорусі винищувачі-перехоплювачі, здатні нести ракети "Кинджал". Таким чином, як вважають у західній розвідці, РФ може подавати сигнал Заходу та ще більше втягувати Білорусь у війну проти України.

Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що українське військово-політичне командування розуміє замисли РФ щодо можливого вторгнення з території Білорусі, тож робить усе, щоб убезпечитися від відповідних загроз.

Триває відновлення енергосистеми України

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