Ракети "Кинджал" у Білорусі: у МВС оцінили загрозу для України та країн НАТО

Наразі складно сказати, що саме стане цілями для атак "Кинджалами".

Росія вже застосовувала ракети "Кинджал" по території України, тому не можна виключати можливість завдавання нових атак, проте вже з території Білорусі, куди були перекинуті винищувачі з відповідними ракетами.

Про це радник очільника МВС України Вадим Денисенко розповів "24 каналу".

"У цій ситуації вірогідність того, що вони стрілятимуть з боку Білорусі "Кинджалами", залишається більш ніж високою. Що буде цілями – поки говорити складно. Тому, на жаль, виключити, що вони не будуть стріляти з боку Білорусі "Кинджалами", ми не можемо", – сказав Денисенко.

Він також сказав, що на Заході розуміють – росіяни можуть використовувати територію Білорусі як певний плацдарм для шантажу "східного крила" НАТО – країн Балтії та Польщі.

"Тому мілітаризація Білорусі, в тому числі, несе загрозу як Україні, так і країнам НАТО", – зауважив радник голови МВС.

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що Росія перекинула на територію Білорусі винищувачі-перехоплювачі, здатні нести ракети "Кинджал". Таким чином, РФ може подавати сигнал Заходу та ще більше втягувати Білорусь у війну проти України.

Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що українське командування розуміє замисли РФ щодо можливого вторгнення з території Білорусі, тож робить все, щоб убезпечитися від відповідних загроз.

Що відомо про ракети "Кинджал"

"Кинджал" – російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс, гіперзвукові ракети якого здатні вражати як стаціонарні об'єкти, так і надводні цілі: авіаносці, крейсери, есмінці та фрегати. Ракети можуть фактично гарантовано долати всі наявні системи ППО та ПРО. Максимальна дальність ураження комплексу становить понад 3000 км, а максимальна швидкість – до 14688 км/год. або 4080 м/с. Маса бойової частини ракети становить 500 кг і вона може нести ядерний заряд.

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