Ракеты "Кинжал" в Беларуси: в МВД оценили угрозу для Украины и стран НАТО

Сейчас сложно сказать, что именно станет целями для атак "Кинжалами".

Россия уже применяла ракеты "Кинжал" по территории Украины, поэтому нельзя исключать возможность нанесения новых атак, однако уже с территории Беларуси, куда были опрокинуты истребители с соответствующими ракетами.

Об этом советник главы МВД Украины Вадим Денисенко рассказал "24 каналу".

"В этой ситуации вероятность того, что они будут стрелять со стороны Беларуси "Кинжалами", остается более чем высокой. Что будет целями – пока говорить сложно. Поэтому, к сожалению, исключить, что они не будут стрелять со стороны Беларуси "Кинжалами", мы не можем", – сказал Денисенко.

Он также сказал, что на Западе понимают – россияне могут использовать территорию Беларуси как определенный плацдарм для шантажа "восточного крыла" НАТО – стран Балтии и Польши.

"Поэтому милитаризация Беларуси в том числе несет угрозу как Украине, так и странам НАТО", – отметил советник главы МВД.

Напомним, британская разведка сообщила, что Россия перебросила на территорию Беларуси истребители-перехватчики, способные нести ракеты "Кинжал". Таким образом, РФ может подавать сигнал Западу и еще больше втягивать Беларусь в войну против Украины.

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что украинское командование понимает замыслы РФ относительно возможного вторжения с территории Беларуси и делает все, чтобы обезопасить ситуацию от соответствующих угроз.

Что известно о ракетах "Кинжал"

"Кинжал" – российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, гиперзвуковые ракеты которого способны поражать как стационарные объекты, так и надводные цели: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты. Ракеты могут фактически гарантированно преодолевать все существующие системы ПВО и ПРО. Максимальная дальность поражения комплекса составляет более 3000 км, а максимальная скорость – до 14 688 км/ч. или 4080 м/с. Масса боевой части ракеты составляет 500 кг и может нести ядерный заряд.

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