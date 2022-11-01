Россия перебросила в Беларусь истребители с "Кинжалами" — британская разведка

По сообщению разведки Великобритании, Россия перебросила на территорию Беларуси истребители-перехватчики, способные нести ракеты "Кинжал". В разведке считают, что таким образом РФ подает сигнал Западу и все больше втягивает Беларусь в войну.

Об этом говорится в разведывании Минобороны Великобритании.

"Фото показали, что 2 самолета-перехватчика МиГ-31К вероятно были припаркованы на аэродроме Мачулищи в Беларуси 17 октября, а рядом с ними в земляной насыпи разместили большой контейнер, в котором могут находиться ракеты воздушного базирования AS-24 KILLJOY "Кинжал"). – говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее "Кинжалы" были на вооружении у Беларуси, а Россия взяла их на вооружение в 2018 году.

"Скорее всего, РФ развернула ракеты для того, чтобы отправить сообщение Западу и представить Беларусь как все более втянутую в войну страну", — считает британская разведка.

Напомним, что, по сообщению украинской военной разведки, уже в этом месяце РФ может применить в Украине иранские баллистические ракеты с дальностью до 700 километров.

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