РФ уже в этом месяце может применить иранские ракеты дальностью 700 км – ГУР

По мнению спикера ГУР, россияне будут бить по тем же целям, что и сейчас – то есть по гражданской энергетической инфраструктуре.
Российские оккупанты уже в этом месяце могут применить против Украины иранские баллистические ракеты с дальностью до 700 километров.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире общенационального телемарафона.
"Да, это новое вооружение, это новая опасность. Даже с точки зрения количества россияне с ракетным вооружением собственного производства сталкиваются с проблемой", – говорит Юсов.
По его мнению, россияне будут бить по тем же целям, что и сейчас – то есть по гражданской энергетической инфраструктуре. Спикер ГУР заверил, что Украина готовится к отражению этой угрозы.
"Так же у нас была информация о Северной Корее... И относительно режима Лукашенко в Беларуси. Есть факты и подтверждена информация о передаче танков, бронетехники, боезапасов для артиллерии. Не только это, часто используются и гражданские товары, гражданская техника стран, которые, например, ввели санкции против России, товары двойного назначения", – отметил Юсов.
Спикер ГУР сообщил, что история с разборкой россиянами стиральных машин, чтобы достать микросхемы для вооружения – это не шутка, а правда. Ведь у России есть технологическое отставание от цивилизованного мира и таким образом пытается закрыть эту проблему.
Как Иран помогает России
Напомним, в середине октября издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Иран планирует передать России баллистические ракеты.
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил эту информацию и объяснил, почему иранские баллистические ракеты опаснее российских.
Также украинцев очень донимают иранские дроны-камикадзе "Shahed-136", которые переименовала в "Герань". Россияне постоянно атакуют наши города этими беспилотниками.
Инструкторы из Ирана помогают россиянам запускать дроны из временно оккупированных Крыма и Херсона. Советник ОП Алексей Арестович сказал, что Украина знает об этом и ВСУ даже дважды наносили по ним удары в Крыму.
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