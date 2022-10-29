В иранском дроне Mohajer-6 нашли украинский компонент — разведка

Теперь специалисты ГУР будут разбираться, как комплектующие попали в беспилотник.

Зенитчики ВСУ посадили иранский беспилотник Mohajer-6 в Черном море, а специалистам Главного управления разведки Министерства обороны исследовали всю его начинку. Комплектующие этого беспилотника имеют иностранное происхождение, в том числе украинское.

Об этом сообщает Военное телевидение Украины.

Сотрудники военной разведки обнаружили детали, промаркированные на государственном языке Ирана — фарси, удостоверяющие иранское происхождение беспилотника. Однако интересным оказалось то, каким образом находящаяся уже десятки лет под санкциями страна смогла наладить производство таких летательных аппаратов.

"Мы сравнили этот беспилотник с другими беспилотниками этой компании и выяснили, что дрон содержит на 3/4 комплектующие из США, есть также комплектующие из Японии, Китая, Швеции, Австрии и даже один компонент украинского производства. Теперь специалисты ГУР будут разбираться, как они туда попали", — прокомментировал исследование дрона представитель ГУР.

Доказательства причастности других стран к поставке оружия и его комплектующих Ирану и соответственно стране-агрессору России будут переданы международным организациям с целью наложения на них экономических санкций.

Напомним, разведка разобрала на винтиках иранский дрон Mohajer-6 и готова направить его "братьев" обратно на рашистов.

ВСУ используют дроны рашистов как инструмент против них самих