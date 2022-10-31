Новая Зеландия ввела новые санкции против России

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о новых санкциях, которые против РФ ввела Новая Зеландия.

Об этом он 31 октября написал в своем Telegram.

В частности, Ермак уточнил, что под санкции Новой Зеландии попали 14 физических и 7 юридических лиц.

"В группу входят военнослужащие, оборонные организации и руководители, российские каналы дезинформации и другие", — написал руководитель ОП.

Как сообщает новозеландское издание 1News, под санкциями оказались такие российские пропагандистские медиа, как информационное агентство "Инфорос" и крымское пропагандистское издание NewsFront.

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Напомним, в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину, начавшееся 24 февраля, ряд стран мира и Европы ввели против страны-агрессора экономические и персональные санкции. Среди этих стран и Новая Зеландия, которая в целом ввела санкции против более чем 1200 российских физических и юридических лиц.

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