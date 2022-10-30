Куда движется экономика России за 8 месяцев войны против Украины

РФ может столкнуться с более длительной и более глубокой рецессией, поскольку распространяется влияние санкций США и ЕС.

Показателей производства и потребления довоенного 2021 года с учетом кризиса и дальнейшего роста Россия сможет достичь через 10 лет.

О замедлении российской экономики пишет The Wall Street Journal.

Хотя повышение цен на энергоносители смягчили последствия полномасштабного вторжения в Украину для экономики РФ, в долгосрочной перспективе Россию ожидает значительная рецессия, пишет издание.

По прогнозам Центробанка РФ, снижение ВВП в этом году будет меньше, чем ожидалось, но и такое снижение будет самым большим среди стран "Большой двадцатки".

Замедление мировой экономики и, соответственно, спроса на энергоносители вместе с принятыми против РФ санкциями приведут к тому, что в следующем году производство в России упадет еще больше, чем в этом году. Еще одним фактором, негативно влияющим на экономику, является массовая мобилизация и миграция, которые вызывают дефицит кадров на рынке труда.

В отчете Международного энергетического агентства говорится, что Россия никогда не сможет вернуться к объемам экспорта ископаемого топлива, которые она имела до 24 февраля 2022 года. А к 2030 году, как отмечено в отчете, доля России в мировом экспорте нефти и газа может сократиться вдвое.

Санкции западных стран и искусственный курс рубля привели к тому, что чистый убыток российской банковской системы в первом полугодии 2022 составил 1,5 трлн рублей ($25 млрд). Банковский сектор России в течение следующих двух лет ожидает экономический спад и еще более длительное время — масштабное структурное развитие экономики.

Ранее сообщалось, что вторжение в Украину вернуло российскую экономику на четыре года назад за один квартал после нападения. Новые риски для экономики РФ создают и противостояния по поставкам энергоносителей в Европу.

Напомним, в России произошел дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте впервые от прошлого века, что стало кульминацией все более жестких западных санкций, перекрывших пути платежей зарубежным кредиторам. Сама Россия отказывается признать дефолт и заявляет, что у нее есть средства, чтобы покрыть какие-либо счета. Впоследствии власти объявили, что перейдут на обслуживание своего непогашенного суверенного долга в размере $40 миллиардов в рублях, критикуя "форсмажорную" ситуацию, которую, по их словам, искусственно создал Запад.

Санкции действуют не так, как следует| Алексашенко

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