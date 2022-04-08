Минфин РФ впервые произвел расчеты по долгам в рублях

Минфин РФ впервые произвел расчеты по долгам в рублях

Россия приблизилась к дефолту.

Министерство финансов РФ не смогло расплатиться по евробондам в долларах из-за отказа иностранного банка. Выплаты на $649,2 млн произведены в рублях.

Об этом говорится в сообщении министерства.

Иностранный банк-корреспондент отказал в выполнении поручений по выплате купонного дохода в валюте, говорится в сообщении.

Минфин РФ перечислил средства в Национальный расчетный депозитарий для проведения выплат в валюте РФ по официальному курсу российского центробанка.

Обязательства по облигациям "выполнены в полном объеме", считают в Минфине.

Напомним, Россия решила направить $117 млн на выплаты по долговым обязательствам из своих активов, которые были заморожены из-за санкций после ее вторжения в Украину. По данным ведущего рейтингового агентства Fitch Ratings, Россия в скором времени не сможет расплатиться со своими долгами.

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