Сроков следующей встречи нет: Подоляк о переговорах Украины и России

Назвать сроки переговоров сейчас было бы неправильно, заявил советник главы Офиса президента.

Сроков следующей встречи переговоров украинской делегации с российской – нет.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в интервью РБК-Украина.

"К сожалению, у войны нет конкретных сроков: мы к этому дню достигнем этого и этого. Так же, как и переговорный процесс, основные, фундаментальные положения которого зависят от ситуации на фронтах", — сказал он.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины обеспечивают украинским властям "максимально комфортные условия для переговоров".

"Главнокомандующий Залужный стоит сто российских генералов, и ВСУ под его руководством обеспечивают нам максимально комфортные условия для переговоров (конечно, "комфортные" с учетом всех происходящих трагедий. Они позволяют нам предлагать какие-то формулы, жестко настаивать на их имплементации", – сказал Подоляк.

Но, по его словам, назвать сроки переговоров, учитывая, что интенсивность боевых действий не уменьшается, а наоборот нарастает, "сейчас было бы неправильно".

"Я понимаю, что в Украине очень многие любят говорить: через две недели что-то уже закончится, через день что-то возьмем и т.д. Эту болезнь уже надо как-то вылечить. Шесть недель тяжелого противостояния с РФ должны бы уже научить людей какой-нибудь скромности, отказ от попыток традиционно хайпонуть и собрать дополнительные лайки. В Украине слишком много сидящих в тени героев, но действительно тянущих нашу страну к победе, и слишком много фанфаронов, позволяющих себе давать конкретные даты, когда что-то будет происходить, где мы выигрываем и где проигрываем. Этого нужно избавляться", — подытожил он.

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