Дефолт РФ минимально повлияет на США и мировую экономику – Белый дом

Россия уже находится в финансовой изоляции, поэтому в Белом доме ожидают, что влияние дефолта на американскую и мировую экономику будет минимальным.

Минфин США продолжает отслеживать ситуацию и вести переговоры с мировым финансовым сообществом.

Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет Reuters.

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“Мы объявили, что не будем продолжать действие лицензии. Это означает, что Россия, скорее всего, не выполнит свои обязательства и столкнется с дефолтом. Мы ожидаем, что влияние на экономику США и мира будет минимальным, поскольку Россия финансово изолирована”, — сказала она.

Напомним, США поставили Россию на грань дефолта по международным долговым обязательствам, не продлив лицензию Москвы на выплату обладателям облигаций. Истечение срока действия лицензии, скорее всего, делает неизбежным дефолт России, по крайней мере, по некоторым международным облигациям на сумму $40 млрд, отмечает агентство.

Ранее стало известно, что Россия обратилась в Бразилию с просьбой о поддержке в Международном валютном фонде, Всемирном банке и группе ведущих экономик G20. Это поможет ей противостоять санкциям из-за вторжения в Украину.

Международное рейтинговое агентство S&P снизило кредитный рейтинг России в иностранной валюте до уровня SD, что означает “выборочный дефолт”. Кредитный рейтинг в рублях остался на уровне CC – дефолт еще не наступил, но ожидается, что он станет практически неизбежным.

Агентство снизило рейтинг РФ в иностранной валюте после того, как российское Министерство финансов впервые с начала войны против Украины и введение новых санкций не смогло расплатиться по евробондам в долларах и перечислило эти выплаты в рублях.

Россия уже пережила дефолт 1998 года, тогда это спровоцировало девальвацию рубля и рост цен.

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