В России может наступить дефолт уже 4 мая – Bloomberg

У России остаются сутки, чтобы провести выплаты по двум иностранным облигациям и избежать дефолта в борьбе с санкциями.

Так, в среду, 4 мая, заканчивается льготный период для перевода 650 млн дол. купонных и основных платежей после того, как в начале апреля средства были заблокированы из-за попытки совершить транзакцию в рублях.

Об этом пишет Bloomberg.

Согласно сообщению, первый за более чем 100 лет дефолт России по внешнему долгу выглядел неизбежным до тех пор, пока Министерство финансов РФ не сообщило, что средства для погашения облигаций движутся через финансовую систему.

"Однако долларам еще придется пройти последние этапы. По состоянию на вторую половину дня 2 мая в Европе платежи еще не поступили, по крайней мере, в одну из расчетных палат. Осложнения являются результатом широких финансовых и экономических санкций, наложенных на Россию после ее вторжения в Украину. Они включают санкции против некоторых крупнейших кредиторов страны, арест активов и замораживание валютных резервов страны", – рассказал источник из Евросоюза.

В материале говорится, что отсчет до дефолта России стартовал после того, как финансовый конгломерат JPMorgan Chase & Co. прекратил выплаты по облигациям по приказу Казначейства США. За несколько дней до дедлайна РФ воспользовалась внутренними долларовыми запасами и сообщила, что перевела деньги иностранному платежному агенту. Казначейство США одобрило транзакции, поскольку России пришлось воспользоваться резервами, которые могли быть использованы для финансирования войны.

В то же время издание отмечает, даже если платежи России дойдут до адресата и государство избежит дефолта – "это будет временной передышкой". Все потому, что через несколько дней у Кремля наступает новый срок уплаты процентов в долларах и евро по суверенным облигациям.

Напомним, 3 мая глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что в шестой пакет санкций ЕС против России войдут нефтяное эмбарго, российские банки и субъекты дезинформации.

Нефтяное эмбарго: какие ограничения ждут Россию в новом санкционном пакете ЕС (на жестовом языке)

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