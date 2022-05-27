Дефолт РФ мінімально вплине на США та світову економіку – Білий дім

Росія вже перебуває у фінансовій ізоляції, тому у Білому домі очікують, що вплив дефолту на американську та світову економіку буде мінімальним.

Мінфін США продовжує відстежувати ситуацію та вести переговори зі світовою фінансовою спільнотою.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, пише Reuters.

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“Ми оголосили, що не будемо продовжувати дію ліцензії. Це означає, що Росія, швидше за все, не виконає своїх зобов’язань і зіткнеться з дефолтом. Ми очікуємо, що вплив на економіку США та світу буде мінімальним, оскільки Росія вже фінансово ізольована”, - сказала вона.

Нагадаємо, США поставили Росію на межу дефолту за міжнародними борговими зобовʼязаннями, не продовживши ліцензію Москви на виплату власникам облігацій. Закінчення терміну дії ліцензії, швидше на все, робить неминучим дефолт Росії принаймні за деякими міжнародними облігаціями на суму $40 млрд, зазначає агентство.

Раніше стало відомо, що Росія звернулася до Бразилії з проханням про підтримку у Міжнародному валютному фонді, Світовому банку та групі провідних економік G20. Це допоможе їй протистояти санкціям через вторгнення в Україну.

Міжнародна рейтингова агенція S&P понизила кредитний рейтинг Росії в іноземній валюті до рівня SD, що означає “вибірковий дефолт”. Кредитний рейтинг у рублях залишився на рівні CC – дефолт ще не настав, але очікується, що він стане практично неминучим.

Агенція знизила рейтинг РФ в іноземній валюті після того, як російське Міністерство фінансів вперше від початку війни проти України та запровадження нових санкцій не змогло розплатитися по євробондах у доларах та перерахувало ці виплати в рублях.

Росія вже пережила дефолт 1998 року, тоді це спровокувало девальвацію рубля та різке зростання цін.

Як нові санкції вплинуть на життя в Росії та чи варто країні-агресорці чекати на дефолт

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