Бив ножем у голову: у Львівській області онук жорстоко зарізав бабусю (фото)

Бив ножем у голову: у Львівській області онук жорстоко зарізав бабусю (фото)

У місті Червонограді на Львівщині 27-річний онук зарізав 73-річну бабусю. На тілі пенсіонерки виявили численні ножові поранення.

Про жорстоке вбивство в Червонограді стало відомо у четвер, 26 травня.

Про це розповіли у поліції Львівщини.

Правоохоронці о 19:10 год. 26 травня отримали повідомлення від жителя Червонограда про те, що в одній із квартир на вулиці Львівській виявлено жінку без ознак життя.

На тілі 73-річної місцевої мешканки правоохоронці виявили множинні різані рани. Як у подальшому встановили медики, саме вони стали причиною смерті жінки.

Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 27-річний онук загиблої. Встановлено, що між ним та бабусею виник конфлікт, під час якого зловмисник завдав жінці численні удари ножем у ділянку голови. Внаслідок отриманих травм пенсіонерка померла на місці події.

Зловмисника затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєне молодику загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

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