Колекторам заборонять вимагати протермінований борг у військових

Національний банк України пропонує заборонити заходи з врегулювання простроченої заборгованості військовослужбовців. Заборона буде діяти на період дії воєнного стану та впродовж шести місяців після його припинення.

Проєкт закону стосується військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Зокрема, пропонується заборонити банкам, небанківським фінансовим установам та колекторським компаніям здійснювати заходи з врегулювання простроченої заборгованості щодо споживачів-військовослужбовців.

“Також кредитодавцям та колекторським компаніям забороняється проводити телефонні та відеопереговори, особисті зустрічі, надсилати текстові, голосові та інші повідомлення як військовослужбовцям, так і членам їх сімей”, – йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що Національний банк розширив повноваження профільного комітету щодо колекторів і кредиторів.

Нагадаємо, в Україні від 2021 року діє закон, яким регулюється діяльність і поведінка колекторів. Поскаржитися на неправомірну діяльність установ споживачі можуть до НБУ. Раніше українське законодавство не регулювало роботу колекторських компаній, а тепер їх ввели у правове поле. Натомість ухвалений документ дозволить захистити споживачів кредитних послуг.

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