Чи планують банки підвищити курс долара: відповідь НБУ

В НБУ вважають, що банки не підвищуватимуть курс долара до необґрунтовано високих рівнів, тому що є конкуренція за клієнтів.

У довгостроковому періоді фіксований курс має більше недоліків – це створює економічні дисбаланси, знижує конкурентоспроможність наших виробників.

Про це в інтервʼю Forbes заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

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"Наше рішення про розблокування курсів безготівкових операцій громадян за кордоном створило однакові умови для українців, які вимушено перебувають за кордоном та для тих, хто залишився в країні. За нашими розрахунками, середній обсяг безготівкових розрахунків за товари та послуги за українськими картками у квітні становила близько $125 на одну особу. Тобто для звичайного українця певне зростання курсу операцій не створить значних незручностей. Я бачив у Мережі побоювання, що банки піднімуть курси до необґрунтовано високих рівнів. Але ми розуміємо, що так вони зробити не зможуть, адже є конкуренція за клієнтів. Як наслідок, ключові гравці, якщо і підняли курси для операцій громадян за кордоном, то незначно", - сказав він.

Раніше в НБУ пояснили, що рішення про зняття обмеження на встановлення банками курсу продажу готівкової валюти та курсу операцій за кордоном не більше 10% від офіційного необхідне для зниження тиску на міжнародні резерви України та зменшення можливостей для спекуляцій на готівковому ринку.

Щодня українські банки перераховують близько $100 млн на користь міжнародних платіжних систем через чималі обсяги операцій з гривневими картками за кордоном. Зокрема, 35% від загального обсягу операцій українців за кордоном у квітні припадало на зняття готівки. Це майже 23 млрд грн в еквіваленті. За підсумками 20 днів травня цей показник становить 45% (22 млрд грн).

Нагадаємо, Національний банк України від 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким банки можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

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