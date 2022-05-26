У НБУ пояснили, чому більше не фіксують готівковий долар

У НБУ пояснили, чому більше не фіксують готівковий долар

Регулятор хотів перекрити можливості для валютних спекуляцій та наголошує, що фіксований курс наразі вирішує важливі для усієї економіки завдання, зокрема у боротьбі з інфляцією.

Рішення про зняття обмеження на встановлення банками курсу продажу готівкової валюти та курсу операцій за кордоном не більше 10% від офіційного необхідне для зниження тиску на міжнародні резерви України та зменшення можливостей для спекуляцій на готівковому ринку.

Про це в інтерв’ю Forbes повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

“Ми бачимо цю дискусію та будемо спілкуватися з бізнесом. Ми керуємося двома основними завданнями: зберегти валютні ресурси для пріоритетних видатків на оборону та критичний імпорт та не допустити непродуктивного відтоку капіталу. Ми не лише відв’язали готівковий курс та курс для операцій громадян за кордоном. Це рішення приймалося у тісній зв’язці зі зменшенням ліміту на зняття готівки за кордоном з гривневих карт удвічі – до 50 тисяч грн на місяць”, - зазначив Гелетій.

За словами Гелетія, щодня українські банки перераховують близько $100 млн на користь міжнародних платіжних систем через чималі обсяги операцій з гривневими картками за кордоном. Зокрема, 35% від загального обсягу операцій українців за кордоном у квітні припадало на зняття готівки. Це майже 23 млрд грн в еквіваленті. За підсумками 20 днів травня цей показник становить 45% (22 млрд грн).

Нагадаємо, Національний банк України від 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким банки можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

Якщо раніше курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%, то тепер йдеться про ринковий курс. Також скасовано аналогічні обмеження на встановлення курсу, згідно з яким банки списують із рахунків клієнтів кошти у гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном.

Раніше стало відомо, що Національний банк України зберігатиме фіксований курс, доки бачитиме, що переваги від цієї фіксації перевищують недоліки такого курсового режиму.

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