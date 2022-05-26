Окупанти обстріляли Дніпропетровську область з артилерії

Окупанти вдарили по Апостолівській громаді на Дніпропетровщині, людей не зачепило.
У ніч проти 26 травня російські окупанти обстріляли з артилерії Криворізький район Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Ніч більш-менш. Проте у Криворізькому районі знову стріляли. Опівночі ворог ударив з артилерії по Апостолівській громаді. Людей не зачепило", - написав він.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області 25 травня українські військові збили ворожий безпілотник.
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