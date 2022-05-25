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Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 26 травня

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Як виїхати з Дніпра: графік руху потягів у межах України на 26 травня

Фото: Укрзалізниця

Дніпро, як і інші міста України, перебуває під загрозою ракетних обстрілів з боку Росії.

Проте ситуація у місті контрольована, але якщо ви хочете виїхати у безпечніші місця, то для цього можна скористатись приватним транспортом, поїздами або ж автобусами, наявність яких варто уточнювати у перевізників. 

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів з Дніпра на 26 травня в межах України:

  • 05:00 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
  • 05:28 86/85 Тернопіль - Запоріжжя-1
  • 06:40 42/41 Львів - Дніпро
  • 14:26 41/42 Дніпро - Львів
  • 16:39 4/3 Запоріжжя-1 - Львів
  • 17:00 797 Дніпро - Львів
  • 21:26 86/85 Ім. Т. Шевченка - Львів
  • 21:36 88/87 Чуднів-Волинський - Синельникове-1
  • 21:57 92/91 Знам’янка - Одеса-Головна
  • 22:25 76/75 Знам’янка - Київ-Пас
  • 23:26 38/37 Запоріжжя-1 - Київ-Пас

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