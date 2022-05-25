Як виїхати з Харкова 26 травня: графік руху потягів у межах України

До Харкова активно повертаються його жителі.
Проте російські окупанти продовжують ракетами обстрілювати місто. А тому в Харкові все ще небезпечно перебувати.
За можливості з міста краще виїхати у безпечніші місця. "Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів із Харкова на 26 травня в межах України:
- 13:55 46/45 Харків-Пас - Ужгород
- 15:06 15/16 Харків-Пас - Івано-Франківськ
- 17:07 92/91 Знам’янка - Одеса-Головна
- 18:53 21/22 Київ-Пас - Львів
- 21:16 163/164 Харків-Пас - Київ-Пас
- 21:43 7/8 Одеса-Головна - Кропивницький
Також з Харкова можна виїхати приватним транспортом або ж автобусами, наявність яких варто уточнити у перевізників.
Читайте також:
- Бельгійські штурмові гвинтівки FN F2000: основні характеристики, історія
- "Одеса залишається в пріоритетах ворога, омріяною до окупації": в ОК "Південь" описали ситуацію в регіоні
- Росіяни активізували бомбардувальники для пошуку позицій української ППО – Міноборони