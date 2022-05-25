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Як виїхати з Харкова 26 травня: графік руху потягів у межах України

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Як виїхати з Харкова 26 травня: графік руху потягів у межах України

До Харкова активно повертаються його жителі.

Проте російські окупанти продовжують ракетами обстрілювати місто. А тому в Харкові все ще небезпечно перебувати. 

За можливості з міста краще виїхати у безпечніші місця. "Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів із Харкова на 26 травня в межах України:

  • 13:55 46/45 Харків-Пас - Ужгород
  • 15:06 15/16 Харків-Пас - Івано-Франківськ
  • 17:07 92/91 Знам’янка - Одеса-Головна
  • 18:53 21/22 Київ-Пас - Львів
  • 21:16 163/164 Харків-Пас - Київ-Пас
  • 21:43 7/8 Одеса-Головна - Кропивницький

Також з Харкова можна виїхати приватним транспортом або ж автобусами, наявність яких варто уточнити у перевізників. 

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