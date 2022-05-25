Як виїхати з Харкова 26 травня: графік руху потягів у межах України

Як виїхати з Харкова 26 травня: графік руху потягів у межах України

До Харкова активно повертаються його жителі.

Проте російські окупанти продовжують ракетами обстрілювати місто. А тому в Харкові все ще небезпечно перебувати.

За можливості з міста краще виїхати у безпечніші місця. "Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягів із Харкова на 26 травня в межах України:

13:55 46/45 Харків-Пас - Ужгород

15:06 15/16 Харків-Пас - Івано-Франківськ

17:07 92/91 Знам’янка - Одеса-Головна

18:53 21/22 Київ-Пас - Львів

21:16 163/164 Харків-Пас - Київ-Пас

21:43 7/8 Одеса-Головна - Кропивницький

Також з Харкова можна виїхати приватним транспортом або ж автобусами, наявність яких варто уточнити у перевізників.

Читайте також: