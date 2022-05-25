У Польщі змінюють правила безкоштовних поїздок потягами для українців: що змінилося

Українцям в Польщі змінили правила безкоштовних проїздів.

Правила безкоштовних проїздів для українців, які вимушено виїхали до Польщі через напад РФ, тамтешня залізнична компанія PKP Intercity змінює від середи, 1 червня.

Про це йдеться на сайті компанії.

За новими правилами, українці матимуть право безкоштовного проїзду тільки потягами на маршрутах з Хелма, Дорогуська, Любліна, Грубешова, Перемишля, Загужа, Ярослава та Жешува або до цих міст.

Інші правила проїзду залишаються незмінними. Зокрема, безкоштовно скористатися послугами залізниці в Польщі українці можуть тільки потягами ТLK та IC і лише у вагонах другого класу. Якщо їхати у вагоні першого класу, потрібно буде доплатити різницю між вартістю квитків.



Щоб безкоштовно їхати потягами з/до вищевказаних міст треба взяти безкоштовний квиток у касі чи в кондуктора в потязі. Кожен громадянин України може отримати квиток на пряме сполучення за певним напрямком, а також на проїзд до місця призначення кількома потягами з пересадками.

Під час безкоштовного проїзду треба показати закордонний паспорт зі штампом про дату перетину кордону (не раніше 24 лютого 2022 року) або інший документ, який посвідчує особу: внутрішній український паспорт, водійське посвідчення, студентський квиток.

Однак у випадку такого іншого документу доведеться ще й надати підтвердження про отримання номера PESEL з поміткою UKR або пред'явити квиток (паперовий або в смартфоні) на потяг з України до Польщі (з іменем та прізвищем пасажира). 4) Безкоштовно їздити потягами польської залізниці можуть тільки окремі категорії біженців з України: жінки, діти до 18 років, чоловіки та жінки з інвалідністю незалежно від віку та всі особи старше 60 років.

Як повідомлялося, у Польщі "взялися" за українців, які отримують соцвиплати, сотні людей вже втратили їх.

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