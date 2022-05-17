У Польщі частина українців втратили роботу: стала відома причина

Проте, за інформацією експертів, українці швидко знайшли роботу на інших підприємствах Польщі.

Польські підприємства скоротили українців через санкції проти Росії.

Через співпрацю з російським бізнесом частина польських підприємств була вимушена перебудувати свою роботу, скоротити діяльність і шукати нових партнерів та ринки збуту.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на аналітичний центр агенції з працевлаштування Gremi Personal.

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Деякі з цих підприємств потрапили у перший санкційний список, оприлюднений Міністерством внутрішніх справ Польщі, пов’язаних з Росією - у ньому 50 осіб та компаній. В першу чергу заборона торкнулася постачання товарів і технологій подвійного призначення.

Наслідком змін у господарюванні стало скорочення штату працівників на цих підприємствах - в першу чергу українських чоловіків, які займають левову частку робочої сили на заводах металургійної та важкої промисловості.

Проте, за інформацією експертів, українці швидко знайшли роботу на інших підприємствах Польщі.

Після початку війни в Україні кількість "чоловічих" вакансій в Польщі зросла на 15-20%. Дефіцит робочої сили збільшився, оскільки українські чоловіки стали повертатися боронити Україну в той час, як 70% пропозицій від польських роботодавців передбачають фізичну працю.

"У березні та квітні кількість звернень від чоловіків була більшою також у зв'язку з тим, що частина підприємств була змушена перебудувати свою роботу через те, що їхня діяльність була пов'язана з Росією. Відповідно, вони були змушені звільнити частину працівників. Але українські чоловіки досить швидко знайшли роботу в логістиці, підприємствах харчової промисловості або автопромі. Проблем з вибором місця праці для чоловіків в Польщі немає. У травні попит на чоловічі вакансії знову зріс - на 18%", - твердить Анна Джоболда, директор Департаменту рекрутації Gremi Personal.

Варто зазначити, що виконуючи фізичну роботу, українські чоловіки в Польщі можуть заробити 3,5-4 тис. злотих на місяць (23,1- 26,5 тис. грн).

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що необхідно зробити західним партнерам для припинення війни в Україні.

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