Санкції не зупиняють Путіна, але зупинять Росію - Милованов

Санкції не зупиняють Путіна, але зупинять Росію - Милованов

Як можна погіршити економічне життя росіян, якщо їхні військові найманці були вражені асфальтованими дорогами у селах Чернігівської області? Про це дискутували у програмі "Нічна варта" на 1+1.

Проти Росії запроваджено 10 128 фінансових обмежень. Це більше, аніж санкцій проти Ірану, Сирії та Північної Кореї. Однак світова практика економічних обмежень не впливає на зміну курсу диктаторських режимів

Журналіст Євген Куксін озвучив результати дослідження професора Чиказького університету Роберта Пейпа, який вивчив 115 випадків застосування санкцій у світі.

"І лише п'ять (випадків запровадження санкцій - ред) Пейп називає успішними", - додав Куксін.

1. В 1933 році під тиском Сполученого Королівства в СРСР відпустили шістьох ув’язнених, підозрюваних у шпигунстві

2. Під тиском Ліги Арабських країн Канада погодилася не переносити посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму

3. Сальвадор під натиском США не відпустив ув'язнених, звинувачених у вбивстві

4. Південна Корея відмовилася від купівлі заводу з переробки ядерних відходів

5. Непал відмовився від закупівлі зброї у Китаю

Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов погоджується, що сьогоднішній санкційний тиск проти Росії не вплинув на загарбницькі плани Кремля.

"Їхня економіка потерпає від санкцій, але люди продовжують сідати у танки і їдуть вмирати", - заявив він.

"Проблема Росії не в грошах, а в тому, що вони готові вбивати інших людей", - наголосив Милованов.

Він додає, що санкції не зупиняють Путіна, але зупинять Росію.

"Вплинуть на можливість ремонтувати свої танки, запускати ракети і фінансувати розробку озброєння", - заявив Милованов.

Більш детально, про ефективність санкцій проти росії дивіться в повній версії ефіру "Нічної Варти" на 1+1.

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