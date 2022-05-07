"Комплекс ненависті потребує компенсації": Подоляк очікує 9 травня від РФ "поведінку класичного росіянина"

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що не очікує на 9 травня від Росії якоїсь нетрадиційної поведінки, а отже окупанти можуть надалі запускати свої ракети по мирних українських містах.

Подоляк також прокоментував заклик мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа до виїзду 8-9 травня за місто через російську загрозу. Так, радник голови ОП сказав, що місцева влада може такі рішення ухвалювати самостійно в залежності від інформації, якою вона володіє.

Про це Подоляк розповів в ефірі "Радіо НВ" 7 травня.

"Росія панічно хоче якогось нам зла зробити саме 8 чи 9 травня. І тому якісь провокації, певно, будуть. На жаль, ми маємо розуміти, що Російська Федерація веде себе сьогодні неадекватно", – сказав радник керівника ОП.

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Він зауважив, що РФ, ймовірно намагатиметься не з погляду руйнувань інфраструктури завдати Україні шкоди, а більше – з психологічного погляду.

"Якщо для них таке святе це 9 травня, то безумовно, якусь провокацію вони можуть створити, тому що військових успіхів немає. Всі заяви, які стосувалися того, що "ми Україну поставимо на коліна", не відповідають дійсності і не будуть відповідати дійсності. В Росії поступово розуміють, що Україна – це, м’яко кажучи, потужна країна, з якою воювати – це отримати великі проблеми для себе. І вони їх вже отримали", – розповів Подоляк.

Тож, на його думку, непокору України Росія намагатиметься компенсувати ракетними ударами, але нічого нетрадиційного Подоляк не очікує.

"Цей комплекс ненависті до нас через те, що ми не стали на коліна за три дні, він потребує якоїсь компенсації. Може бути яка компенсація? Вони ж воювати не вміють. (…) То вони візьмуть ракети і будуть знову таки стріляти по наших містах. Це зрозуміло. Але вони це роблять кожен день. Я не очікую щось таке нетрадиційне, що може створити певні панічні настрої. Я очікую від росіян поведінку класичного росіянина. Це – вдарити ножем в спину, тобто це в цьому випадку – кинути ще одну зайву ракету на якесь мирне наше місто", – розповів радник керівника президентського офісу.

Водночас він закликав у прийдешні дні бути обережними, слухати повідомлення про повітряну тривогу та виконувати елементарні вимоги безпеки.

Нагадаємо, напередодні прем'єр Денис Шмигаль заявив, що 9 травня Росія планує оголосити Україні повноцінну війну.

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