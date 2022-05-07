Україна отримає 1,5 млрд доларів від Світового Банку: куди будуть спрямовані кошти

Україна отримає 1,5 млрд доларів від Світового Банку: куди будуть спрямовані кошти

Україна отримає додаткові 1,5 млрд доларів США від Світового Банку.

Ці кошти будуть спрямовані для оплати роботи працівників бюджетної сфери у рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Про це у суботу, 7 травня, повідомляє пресслужба Мінфіну.

У повідомленні йдеться, що отримані кошти будуть спрямовані на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, як на національному, так і регіональному рівнях.

Нагадаємо, вимушені переселенці в Україні можуть отримати допомогу за програмою ООН через ПриватБанк. Виплата грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні складатиме 2 220 грн на особу та до 6 660 грн на родину.

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