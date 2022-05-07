Переконаний, що нафтове ембарго буде – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував шостий пакет санкцій для Росії із ембарго на нафту.

Так, він зазначив, що той факт, що це питання взагалі опинилося в новому пакеті – це вагомий результат. Оскільки це питання вже є в розряді не "чи доцільно це робити", а "як це треба зробити".

Про це Кулеба розповів під час телемарафону "Єдині новини".

"Президент Зеленський дуже багато уваги приділяв цьому питанню і в публічній, і в непублічній дипломатії. Ми багато працювали з Європейським Союзом. Я переконаний, що нафтове ембарго буде", – заявив він.

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Також міністр закордонних справ прокоментував намагання відкласти запровадження ембарго для деяких країн ЄС у зв’язку із критичною залежністю від саме російської нафти. При цьому Дмитро Кулеба зазначив, що Україна виступає проти подібних відстрочок.

"Тому що не може бути ембарго різних швидкостей, що ці вже не купують, а цим ще можна. Зараз за модальності нафтового ембарго йде в буквальному сенсі боротьба не на життя, а на смерть в ЄС", – додав він.

Крім того, Кулеба зазначив, що Угорщина – єдина країна, яка найбільше опирається нафтовому ембарго. Саме її уряд вимагає найдовшої відстрочки. Кулеба додав, що фактично це має такий вигляд, що Угорщина прагне, щоб усім було заборонено купувати російську нафту, а їй можна було б.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, як нафтове ембарго для РФ вплине на хід усієї війни в Україні. Так, він відповів, чи це зможе миттєво зупинити російську агресію в Україні.

Андрій Єрмак, міністр інфраструктури, голова правління АТ "Укрзалізниця" і голова "Слуга Народу" відвідали Ірпінь

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