Убежден, что нефтяное эмбарго будет – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал шестой пакет санкций России с эмбарго на нефть.

Так, он отметил, что тот факт, что этот вопрос вообще оказался в новом пакете – это весомый результат. Поскольку этот вопрос уже есть в разряде не "целесообразно ли это делать", а "как это нужно сделать".

Об этом Кулеба рассказал во время телемарафона "Єдині новини".

"Президент Зеленский очень много внимания уделял этому вопросу и в публичной, и в непубличной дипломатии. Мы много работали с Европейским Союзом. Я убежден, что нефтяное эмбарго будет", – заявил он.

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Также министр иностранных дел прокомментировал попытку отложить введение эмбарго для некоторых стран ЕС в связи с критической зависимостью от российской нефти. При этом Дмитрий Кулеба отметил, что Украина выступает против подобных отсрочок.

"Потому что не может быть эмбарго разных скоростей, которые уже не покупают, а этим еще можно. Сейчас при модальности нефтяного эмбарго идет в буквальном смысле борьба не на жизнь, а на смерть в ЕС", — добавил он.

Кроме того, Кулеба отметил, что Венгрия – единственная страна, наиболее сопротивляющаяся нефтяному эмбарго. Именно ее правительство требует продолжительной отсрочки. Кулеба добавил, что фактически это выглядит так, что Венгрия стремится, чтобы всем было запрещено покупать российскую нефть, а ей можно было бы.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль объяснил, как нефтяное эмбарго для РФ повлияет на ход всей войны в Украине. Так, он ответил, сможет ли это мгновенно остановить российскую агрессию в Украине.

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