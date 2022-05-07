Кулеба объяснил, угрожает ли России зерновое эмбарго

Аграрии настаивают, что Украина должна добиваться и зернового эмбарго для России. Кулеба объяснил, почему международные организации выступают против.

Нынешний сезон очень тяжелый из-за урожайности в мире, поэтому каждое зернышко, каждый литр масла будет на вес золота.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, международные организации руководствуются логикой, что нужно как можно больше насытить рынок, а не вводить новые ограничения.

"Россия не сможет компенсировать своим зерном, своим экспортом потери от отсутствия украинского экспорта. Мир растет. Мир потребляет все больше еды. Поэтому все наши усилия сейчас сосредоточены на том, чтобы: а) препятствовать попыткам продать на мировом рынке украденное украинское зерно; б) создать маршруты для экспорта украинских аграриев", – отметил он.

Также Кулеба рассказал, как Украина блокирует продажу Россией ворованного зерна.

Россияне вывозят зерно с оккупированных территорий Украины

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