Можно ли рассчитывать на отпуск во время войны

Можно ли рассчитывать на отпуск во время войны

Если отпуск — то какой он может быть во время военного положения,могут ли отказать в отпуске во время войны — в материале ТСН.ua

Отдых от работы в мирное время регулируется Законом Украины"Об отпусках". Во время военного положения был принят Закон " Об организации трудовых отношений в условиях военного положения ", вступивший в силу 24 марта и регулирующий, в том числе вопросы отпусковю

Как в мирное время во время военного положения работники могут идти в:

ежегодный отпуск,

социальный отпуск,

отпуск без сохранения заработной платы

В отпуск можно идти по составленному на год графику. Если работник уехал за границу и не может написать заявление, заявление нужно отправить по электронной почте, мессенджерам или иным образом.

Ежегодный отпуск

Максимальная продолжительность ежегодного отпуска на период войны 24 календарных дня. Если согласно коллективному договору предприятия предусмотрен отпуск свыше 24 дней, то оставшиеся дни работник может получить после окончания военного положения.

Закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" ограничивает правила получения определенных видов отпусков. В первую очередь это касается ежегодного отпуска. Согласно документу работодатель может отказать в отпуске, если работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.

Социальный отпуск

Ограничения отпуска не применяются к двум категориям социального отпуска:

отпуска по беременности и родам,

отпуска по уходу за ребенком до трех лет включительно

Отпуск без сохранения заработной платы

Отпуск без сохранения заработной платы в мирное время составляет 15 календарных дней, в военное — срок его не ограничивают. Получить такой отпуск работник может по собственному желанию или по соглашению с работодателем.

Может ли работодатель отправлять работника в отпуск без сохранения заработной платы.

Работодатель не может отправлять в отпуск без сохранения заработной платы ни в мирное время, ни во время военного положения. Во время войны, если предприятие не может нормально работать, работодатель может предложить работнику простой.

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