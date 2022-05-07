Чи можна розраховувати на відпустку під час війни

Чи можна розраховувати на відпустку під час війни

Якщо відпустка - то яка вона може бути під час воєнного стану, чи можуть відмовити у відпустці - в матеріалі ТСН.ua

Відпочинок від роботи в мирний час регулюється Законом України "Про відпустки". Під час воєнного стану був ухвалений Закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", який набув чинності 24 березня і який регулює, в тому числі питання відпустокю

Як у мирний час під час воєнного стану працівники можуть іти у:

щорічну відпустку,

соціальну відпустку,

відпустку без збереження заробітної плати.

У відпустку можна іти за складеним на рік графіком. Якщо працівник поїхав за кордон і не може написати заяву, її потрібно надіслати через електронну пошту, месенджери, іншим чином.

Щорічна відпустка

Максимальна тривалість відпустки щорічної на період війни 24 календарних дні. Якщо згідно з колективним договором підприємства передбачена відпустка понад 24 днів, то дні, що залишилися працівник може отримати після закінчення воєнного стану.

Закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" обмежує правила отримання певних видів відпусток. Насамперед це стосується щорічної відпустки. Згідно з документом, роботодавець може відмовити у відпустці, якщо працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

Соціальна відпустка

Обмеження відпустки не застосовують до двох категорій соціальної відпустки:

відпустки по вагітності та пологам,

відпустки по догляду за дитиною віком до трьох років включно

Відпустка без збереження заробітної плати

Відпустка без збереження заробітної плати у мирний час становить 15 календарних днів, у воєнний - термін її не обмежують. Отримати таку відпустку працівник може за власним бажанням або за угодою з роботодавцем.

Чи може роботодавець відправляти працівника у відпустку без збереження заробітної плати.

Роботодавець не може відправляти у відпустку без збереження заробітної плати ні у мирний час, ні під час воєнного стану. Під час війни, якщо підприємство не може нормально працювати, роботодавець може запропонувати працівнику "простій".

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