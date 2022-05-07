Ворог безперервно б'є ракетами: яка ситуація на півдні України

Ворог безперервно б'є ракетами: яка ситуація на півдні України

На Південнобузькому напрямку противник продовжує завдавати ракетні удари по військовій та цивільній інфраструктурі.

Також, за даними Генштабу, ворог проводить у південних регіонах оборону раніше захоплених територій.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 7 травня.

"На Криворізькому напрямку наступальних дій не проводив. Здійснював обстріли підрозділів наших військ із застосуванням мінометів та ствольної артилерії", - йдеться у повідомленні.

Яе повідомлялося, військові РФ не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.

Також додамо, що станом на 7 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали близько 25,1 тисячі осіб. Дані уточнюються. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися у Слобожанському операційному районі.

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