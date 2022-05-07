Кулеба пояснив, чи загрожує Росії зернове ембарго

Аграрії наполягають, що Україна має домагатися і зернового ембарго для Росії. Кулеба пояснив, чому міжнародні організації виступають проти.

Нинішній сезон є дуже важким з огляду врожайності у світу, тому кожна зернина, кожен літр олії буде на вагу золота.

Про це очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, міжнародні організації керуються логікою, що потрібно якомога більше наситити ринок, а не запроваджувати нові обмеження.

"Росія не зможе компенсувати своїм зерном, своїм експортом втрати від відсутності українського експорту. Світ росте. Світ споживає все більше їжі. Тому всі наші зусилля зараз зосередженні на тому, щоб: а) перешкоджати спробам продати на світовому ринку крадене українське зерно; б) створити маршрути для експорту українських аграріїв", - зазначив він.

Також Кулеба розповів, як Україна блокує продаж Росією краденого зерна.

Росіяни вивозять зерно з окупованих територій України

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