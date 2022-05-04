Угорщина підтримає нафтове ембарго проти РФ: Сіярто назвав умову

Сіярто назвав умову, за якої Угорщина підтримає нафтове ембарго проти РФ.

Угорщина погодиться на нові енергетичні санкції проти РФ лише в тому випадку, якщо імпорт сирої нафти з Росії по трубопроводу буде звільнений від них.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомляє 444.hu.

"Поетапне припинення постачання нафти із кінцевим терміном до наступного року є рішенням, яке не можна підтримати, оскільки безпечне енергопостачання Угорщини буде повністю знищено пакетом санкцій", - зазначив він.

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Сійярто наполягає, що не може підтримати це ембарго, тому що це знищить енергетичну безпеку країни.

"Угорщина зараз може купувати достатньо нафти для функціонування економіки тільки з Росії", — сказав він, додавши, що це географічна та інфраструктурна реальність.

Раніше в угорському уряді заявили, що план Євросоюзу щодо повної заборони російської нафти незадовільний, оскільки загрожує енергетичній безпеці Угорщини. Угорщині та Словаччині, які сильно залежать від російської енергії, буде дано час до кінця 2023 року для виконання санкцій, на рік більше, ніж іншим країнам-членам.

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