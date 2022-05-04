Шостий санкцій пакет проти РФ: посли ЄС не змогли узгодити нові обмеження через позицію чотирьох країн

Шостий санкцій пакет проти РФ: посли ЄС не змогли узгодити нові обмеження через позицію чотирьох країн

Виконавча влада Європейського Союзу в середу, 4 травня, запропонувала найжорсткіший пакет санкцій проти РФ за війну в Україні, але кілька країн завадили досягненню домовленостей.

Так, Болгарія, Угорщина, Словаччина і Чехія висловили стурбованість з приводу нафтового ембарго на зустрічі представників 27 урядів ЄС.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Як пише видання, посли цих країн вислови заклопотаність, що зупинка постачання нафти не дасть їм достатньо часу для адаптації.

Зазначається, угода щодо санкцій проти Росії може бути досягнута на іншій зустрічі в четвер або пізніше на цьому тижні.

Пропозиція очільниці Єврокомісії потребує одностайної підтримки з боку 27 країн ЄС, щоб набути чинності. Вона включає поетапне припинення поставок російської сирої нафти за шість місяців і продуктів нафтопереробки до кінця 2022 року. Також пропонується заборонити через місяць усі судноплавні та брокерські послуги , страхові та фінансові послуги, які пропонують компанії ЄС для транспортування російської нафти.

Як повідомлялося, у середу, 4 травня, очільниця Єврокомісії представила шостий пакет санкцій проти Росії за її військову агресію проти України. Серед обмежень - нафтове ембарго, відключення від SWIFT ще декількох російських банків, заборона державних інформаційних мовників РФ.

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