У Росії намагалися спалити військкомат “коктейлями Молотова”: відео

У російському місті Нижньовартовську група невідомих закидала приміщення місцевого військкомату пляшками із запалювальною сумішшю.

У військкоматі міста Нижньовартовська в Ханти-Мансійському автономному окрузі РФ виникла пожежа. Камери відеоспостереження зафіксували, що невідомі пожбурили в будівлю декілька пляшок із запалювальною сумішшю.

Відео інциденту, який трапився проти ночі 4 травня опублікував Telegram-канал Baza.

Як видно на опублікованих кадрах, в будівлю полетіло щонайменше сім “коктейлів Молотова”. Хоча перший з них одразу загас, всі інші досягли цілі та викликали загоряння дерев’яної обшивки. Вогонь гасили поліцейські, яких викликали на місце пригоди.

Виданню “Коммерсантъ” у прес-службі УМВС у Ханти-Мансійському автономному округу повідомили, що інформація про інцидент надійшла до поліції близько 3:20 ночі. Слідчі відкрили провадження про умисне знищення або пошкодження майна та розшукують винуватців.

Нагадаємо, у Москві біля будівлі мерії 20 квітня сталася масштабна пожежа. У будівлі на Тверській площі спалахнув дерев'яний павільйон, де продають сувеніри та російські продукти.

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