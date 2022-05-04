"Дуже багато емоцій": Арестович прокоментував, чи прорвалися окупанти на Азовсталь

Достовірної інформації про те, чи прорвалися російські окупанти на територію заводу Азовсталь, поки що нема.
Про це в етері телемарафону повідомив радник голови Офіса президента Олексій Арестович.
“По-перше, дуже багато вкидів. По-друге, дуже багато емоцій. Тобто незрозуміло, хто що сказав, а потім підхопили й понесли. Дочекаємося офіційних повідомлень, бо вони багато разів перевірені. Міноборони дуже детально все перевіряє, щоб не вводити людей в оману”, - наголосив Олексій Арестович.
Нагадаємо, що міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив 4 травня, що українські військові, які перебувають на заводі Азовсталь, сьогодні не вийшли на зв'язок.
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