Зеленський зустрівся зі спікеркою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, яка прибула до Києва

Зеленський зустрівся зі спікеркою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, яка прибула до Києва

До Києва прибула спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Вона зустрілася із Володимиром Зеленським.

Про це президент України повідомив на своїх офіційних сторінках у соцмережах.

Глава української держави зустрів Пелосі та американську делегацію перед будівлею Офісу президента на Банковій. Згодом вони зайшли до будівлі для проведення перемовин.

"Зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі в Києві. Сполучені Штати є лідером потужної підтримки України в боротьбі з агресією РФ. Дякуємо, що допомагаєте захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави!", - написав Зеленський.

Зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США @SpeakerPelosi в Києві. Сполучені Штати є лідером потужної підтримки України в боротьбі з агресією РФ. Дякуємо, що допомагаєте захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави! pic.twitter.com/QXSBPFoGQh — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022

Своєю чергою Пелосі подякувала Україні за боротьбу та наголосила, що США "будуть поруч", доки ця боротьба не завершиться. За вагомий особистий внесок у зміцнення українсько-американської міждержавної співпраці, підтримку суверенної, незалежної та демократичної України Зеленський нагородив спікерку Палати представників Конгресу США орденом княгині Ольги.

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Варто зазначити, що 24 квітня у Києві з робочим візитом перебували держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони держави Ллойд Остін. Вони провели зустріч з президентом Володимиром Зеленським, на якій обговорили питання військової фінансової допомоги Україні.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 67-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.