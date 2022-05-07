Знищено черговий російський БПЛА "Форпост": характеристики та історія створення

7 травня 2022 року українськими підрозділами повітряного командування "Південь" було збито ще один російський ударно-розвідувальний безпілотник "Форпост". Про його основні характеристики читайте в матеріалі ТСН.ua.

БПЛА "Форпост": історія створення

Далекого 2009 року Росія закупила в Ізраїлю для вивчення два безпілотника Searcher II (загальна сума 12 мільйонів доларів). А вже у жовтні 2010 року дві країни підписали контракт на суму 300 мільйонів доларів. За цим документом БПЛА Searcher II повинні були виготовляти на Казанському вертолітному заводі, використовуючи ізраїльські комплектуючі.

Цікаво, що всього через два роки (2012 року) Уральський завод цивільної авіації почав випускати нові розвідувальні комплекси (машина управління + локалізовані безпілотники), які назвали "Форпост".

Головне завдання російського ударно-розвідувального безпілотника "Форпост" - збирати розвідувальні дані, вести пошуково-спостережливі польоти та пошукові операції. Також цей БПЛА може нести озброєння у вигляді контейнеру з ракетою ПТРК.

Ударно-розвідувальний безпілотник "Форпост": основні тактико-технічні характеристики

Довжина фюзеляжу: 5,8 - 5,85 м;

5,8 - 5,85 м; Діаметр фюзеляжу: 1,4 м (без урахування антени);

1,4 м (без урахування антени); Розмах крила: 8,5 - 8,55 м;

8,5 - 8,55 м; Дальність застосування: при роботі спрямованої антени - 250 км, при роботі всеспрямованої антени - 150 км;

при роботі спрямованої антени - 250 км, при роботі всеспрямованої антени - 150 км; Злітна маса: 454 кг;

454 кг; Суха вага: 325 кг;

325 кг; Двигун: Jabiru 2200 з потужністю к.с. 45;

Jabiru 2200 з потужністю к.с. 45; Ємність паливного бака: 142 л;

142 л; Швидкість польоту: крейсерська - 111 км/год, максимальна - 204-220 км/год;

крейсерська - 111 км/год, максимальна - 204-220 км/год; Середня витрата палива: 10 л/год;

10 л/год; Практична стеля: 5795-5797 м;

5795-5797 м; Максимальна тривалість польоту: 17-18 год;

17-18 год; Діапазон робочих температур: від -35 до +49 градусів С;

від -35 до +49 градусів С; Максимальне корисне навантаження: до 100 кг;

до 100 кг; Вага типового корисного навантаження: 45 кг.

Для спостереження на БПЛА "Форпост" використовують одну інфрачервону та одну електрооптичну камери, щоб можна було використовувати безпілотник цілодобово. Наразі БПЛА "Форпост" є найдорожчим безпілотником РФ. Його вартість оцінюється в 7 мільйонів доларів.

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