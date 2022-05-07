Знищений силами ЗСУ десантний катер типу "Серна": основні характеристики

Біля острова Зміїний в акваторії Чорного моря ЗСУ знищили російський десантний катер типу "Серна". Що про нього відомо і які його основні характеристики - читайте в матеріалі ТСН.ua.

За словами речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука, українські військові знищили в акваторії Чорного моря російський десантний катер типу "Серна". Відео зі знищенням було опубліковане пресслужбою оперативного командування "Південь".

Що відомо про десантний катер типу "Серна"

Десантний катер "Серна" спроєктувало Центральне конструкторське бюро (ЦКБ) із "СПК ім. Р. Є. Алексєєва", що в місті Нижній Новгород. Спочатку такі катери створювалися для використання в докових камерах десантних кораблів, однак наразі вони використовуються самостійно.

Десатнтні катери типу "Серна" відрізняються високою швидкістю ходу завдяки використанню принципу руху на штучній газовій або повітряній каверні, яка розташовується на днищі корпусу. Сам корпус виготовлений з алюмінієво-магнієвих сплавів, які мають протипульне та протиосколочне бронювання. Судно відрізняється відкритою танковою платформою. Катери цього проєкту призначені для транспортування з подальшим висадженням на необладнаний берег передових підрозділів десанту з повним озброєнням у кількості до 92 осіб, а також бойової колісної, гусеничної та іншої військової техніки вагою до 45 тон.

Відносяться до кораблів 4-го рангу. Названі на честь козиці звичайної (рос. "серна") - парнокопитного ссавця з підродини козячих.

Десантний катер типу "Серна": основні характеристики

Десантний катер типу "Серна": характеристики / commons.wikimedia.org

Довжина габаритна: 23,55 м;

23,55 м; Довжина по КВЛ: 22 м;

22 м; Ширина габаритна: 5,8 м;

5,8 м; Ширина по КВЛ: 5,7 м;

5,7 м; Висота борту біля форштевня: 3,45 м;

3,45 м; Висота габаритна з мачтою: 9,6 м;

9,6 м; Водозміщення: 53,8 тон;

53,8 тон; Водозміщення повне без груза: 61 тон;

61 тон; Водозміщення повне з грузом: 99,7 тон;

99,7 тон; Двигуни: два дизеля марки М503А;

два дизеля марки М503А; Вага: 5450 кг.

Десантні можливості катерів типу "Серна": може транспортувати один основний танк або дві/два БМП/БТР або до 45 тон будь-якого вантажу, чи 92 особи десанту.

Застосування в ході російсько-української війни

7 травня 2022 року українські війська за допомогою безпілотника Bayraktar ТВ2 знищили російський десантний катер типу "Серна" поблизу осрова Зміїний в Чорному морі. Остров Зміїний від кінця лютого 2022 року перебуває в окупації російських військ.

Під час удару на катері типу "Серна" знаходилася жива сила, а також ЗРК "Тор" РФ.

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