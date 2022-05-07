Путінський олігарх Абрамович продав "Челсі": відома сума угоди

Російський олігарх Роман Абрамович під тиском санкцій через війну в Україні продав футбольний клуб "Челсі".

Новим власником лондонського клубу стане консорціум на чолі з американським мільярдером Тоддом Болі.

Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

Із загальної суми інвестицій, 2,5 мільярда фунтів стерлінгів будуть направлені на купівлю акцій клубу. Ці доходи будуть переведені на "заморожений" банківський рахунок у Великій Британії з наміром пожертвувати 100% суми на благодійність.

Ще 1,75 мільярда фунтів нові власники збираються вкласти у розвиток "Челсі", зокрема інвестиції в стадіон "Стемфорд Брідж", академію лондонців, жіночу команду та її арену, а також фонд клубу.

Зазначається, що новим власникам залишається отримати всі необхідні дозволи регуляторних органів на придбання акцій лондонського клубу. Очікується, що під їхнє управління "Челсі" перейде до кінця травня.

Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення на українські землі Велика Британія запровадила персональні санкції проти Абрамовича. Всі активи російського олігарха "заморозили". Зауважимо, що потрапляння Абрамовича в санкційний список означає серйозні наслідки для "Челсі".

Своєю чергою, англійська Прем'єр-ліга вже відсторонила Абрамовича від управління "Челсі". Також співпрацю з "синіми" призупинив один з основних спонсорів.

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