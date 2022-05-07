Ракетний удар по Костянтинівці: під завалами ліцею загинули мирні жителі

Ракетний удар по Костянтинівці: під завалами ліцею загинули мирні жителі

Сьогодні, 7 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці. Двоє людей загинули, дев'ятеро отримали поранення.

У результаті обстрілу сталася пожежа у першому корпусі Костянтинівського професійного будівельного ліцею.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

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"Пожежу було ліквідовано на площі 50 м кв. Внаслідок розбору завалів знайдено 9 постраждалих та двоє загиблих", — йдеться у повідомленні.

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

Як повідомлялося, російські сили знову обстріляли ракетами Одещину, але спрацювала протиповітряна оборона. Також ворог посилив повітряну розвідку над Одеською областю. А сьогодні окупанти армія держави-агресорки Росії завдала ракетного удару по Полтавській області.

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