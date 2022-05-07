Ракетний удар по Костянтинівці: під завалами ліцею загинули мирні жителі 

Сьогодні, 7 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці. Двоє людей загинули, дев'ятеро отримали поранення.
У результаті обстрілу сталася пожежа у першому корпусі Костянтинівського професійного будівельного ліцею.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
"Пожежу було ліквідовано на площі 50 м кв. Внаслідок розбору завалів знайдено 9 постраждалих та двоє загиблих", — йдеться у повідомленні.
Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.
Як повідомлялося, російські сили знову обстріляли ракетами Одещину, але спрацювала протиповітряна оборона. Також ворог посилив повітряну розвідку над Одеською областю. А сьогодні окупанти армія держави-агресорки Росії завдала ракетного удару по Полтавській області.